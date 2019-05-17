В Волгограде есть старая традиция: либо в нашем городе почти ничего не происходит, либо происходит слишком много. Эти выходные как раз про второе. В городе пройдет акция «Ночь музеев-2019» в котором примут участие все музеи Волгограда, фестиваль «Вы не видела Лосева?», который пройдет на более чем 10-ти площадках города, к нам приезжает известный московский клубный бренд «Крыша Мира» и устраивает белую вечеринку, на Мамаевом кургане покажут спектакль. И это еще не все события выходных, в ЦПКиО, к примеру, пройдет музыкальный фестиваль «Этномир», но об этом вы уже узнаете на сайте Bez.coffee, если перейдете по ссылке.

№5

В Сити Холл Южный пройдет, пожалуй, главная вечеринка года. Ее устраивает легендарный московский клубный бренд «Крыша Мира». Дресс-код: 100% белый. Вы будете танцевать под музыку лучших диджеев России и неизменных резидентов «KRYSHA MIRA» – DJ Fish, Dr. Spy.Der и DJ List. Подробности и где можно купить билеты, узнаете здесь.

№4

В честь открытия верхней террасы Центральной набережной пройдет музыкально-развлекательный фестиваль «Вдохновляйся-2019». Городские творческие коллективы подготовили большую программу. В субботу волгоградцев ждут концерты от лучших творческих коллективов Волгограда, мастер-классы, спортивные состязания, выставки работ юных художников и не только.

№3

В субботу на Мамаевом кургане под открытым небом музей историй чистой воды «Фильтры» представит документальный спектакль «Водоканал дословно». На сцену выйдут рабочие, специалисты, руководители городского водоканала. Вход свободный.

№2

В день акции «Ночь музеев-2019» в Волгограде будет проходить фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?». Вас ждут бесплатные мастер-классы, лекции об искусстве, квесты, выставки, пленэры, концертная программа лучших групп города, таких как: «Небо Рыб», «Хроники Края» и других. В фестивале примут участие художники, музыканты и любители искусства из разных регионов России и мира. Мероприятие будет проходить сразу на нескольких площадках города (более 10), с программой можно ознакомиться здесь.

№1

В субботу в городе будет проходить акция «Ночь музеев-2019». Обширную программу приготовили Музей Машкова и выставочный зал музея, Мамаев курган, музей «Россия — моя история», музей-панорама «Сталинградской битвы», Краеведческий музей и не только. Советуем пройти по ссылкам, чтобы ознакомиться с расписанием активностей, а также заглянуть на сайт Bez.coffee в раздел «события», где находится полный список музеев участников акции, а также другие события, которые не вошли в ТОП-5.

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