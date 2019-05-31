В эти выходные пройдет много различных крупных событий. Во-первых, два дня подряд будут проходить фешн-показы INDUSTRIAL FASHION WEEK, во-вторых, возле ВТЦ впервые форматы фестиваля еды и хенд-мейд маркета объединятся в один большой «О! Маркет». Ну и в-третьих, четвертых и пятых, в субботу и воскресенье на верхней террасе набережной будут отмечать День защиты детей, а в ЦПКиО пройдет забег «Зелёный марафон». Что еще интересного произойдет в нашем городе в эти выходные смотрите на сайте Bez.coffee. Кстати, если нас сейчас читает организатор, то свои мероприятия вы также можете предложить на Bez.coffee.

№5

1 и 2 июня на 4м уровне парковки Ворошиловского ТЦ будут проходить модные показы Волгоградских дизайнеров в рамках INDUSTRIAL FASHION WEEK. Также здесь будут проходить бесплатные мастер-классы, воркшопы, живая музыка. Вход свободный.

№4

1 июня на Центральной набережной Волгограда будут отмечать День молока. Здесь будет проходить концерт, а для детей приготовят интерактивные игровые площадки. Не обойдется и без дегустации молочной продукции. Подробности здесь.

№3

В воскресенье верхняя терраса набережной превратится в один большой парк развлечений для всей семьи, где можно будет попробовать стать хоккеистом, ученым, художником, спортсменом или режиссёром. На сцене будут выступать детские музыкальные и танцевальные коллективы, для детей и взрослых пройдут конкурсы, мастер-классы и не только. Подробности здесь.

№2

1 и 2 июня перед входом Ворошиловского ТЦ будет проходить объединенный фестиваль еды и хэнд-мейда «О! Маркет». На нем будет свыше пятидесяти участников, которые вручную создают особенные подарки, полезные предметы, дизайнерскую одежду, украшения, декор для дома и многое другое. Вас будет ждать расширенный фуд-корт со стрит-фудом и бодрящими напитками, в котором примут участие пятнадцать представителей разных заведений.

№1

В субботу в Центральном парке культуры и отдыха пройдет семейно-спортивный праздник «Зелёный марафон». В этом году впервые состоятся детские забеги на разные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет. Для зрителей и болельщиков будет организована развлекательная программа. По традиции в рамках «Зеленого марафона» в городе будет реализована социальная акция. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям.

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