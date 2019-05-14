«Концессии теплоснабжения» продолжают готовить тепловое хозяйство города к следующему осенне-зимнему периоду. В ходе стартовавших сразу по окончанию отопительного сезона гидравлических испытаний уже проверили почти 300 километров сетей. При этом специалисты устранили 189 порывов.

Подготовка объектов теплоснабжения к зиме началась с температурных испытаний в последние дни подачи тепла в жилые дома. А сразу по окончанию отопительного сезона специалисты энергорайонов «Концессии теплоснабжения» приступили к гидравлическим испытаниям. В трубы подают воду под высоким давлением, благодаря чему удается выявить слабые места и своевременно привести их в порядок, тем самым обеспечив надежное прохождение следующего отопительного сезона.

На данный момент специалисты проверили на прочность около 300 километров сетей. При этом по результатам гидроиспытаний устранили 189 порывов.

Параллельно с гидравлическими испытаниями сетей на планово-предупредительные ремонты сегодня выходят городские котельные. В это время здесь проводится ревизия запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, меняются задвижки, ремонтируются деаэраторы, обеспечивающие очистку воды от твердых и газовых примесей, в том числе кислорода, способствующего образованию коррозии в трубах. Особое внимание в ходе профилактических работ специалисты ремонтной службы уделяют чистке котлов и расположенных внутри них горелок.

На время профилактических работ горячее водоснабжение будет приостанавливаться. Ограничение ГВС — вынужденная мера. Тепловые сети в любом городе устроены так, что проводить их ремонт, пока трубы заполнены кипятком, невозможно. Тем не менее, в Волгограде, там, где есть техническая возможность, специалисты переключат потребителей на другие источники, что позволит части абонентов избежать перерывов в подаче горячей воды.