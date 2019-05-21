Сезон концертов на открытом воздухе уже стартовал. Концерты будут проходить на обновленной набережной вплоть до конца сентября каждые пятницу, субботу и воскресенье.

По пятницам с 17:00 до 20:00 комитет молодежной политики и туризма приглашает горожан на молодежные программы — фестивали, творческие встречи, мастер-классы от танцевальных школ и многое другое.

В утренние часы с 09:00 до 10:00 по субботам на верхней террасе набережной будут проходить показательные выступления спортсменов. В вечерние часы по субботам и воскресеньям с 18:00 до 19:00 горожан ждут концертные программы творческих коллективов МУК «Волгоградконцерт»: Волгоградского духового оркестра под управлением Владимира Татарченкова, оркестра «Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова, музыкального проекта авторской песни «Синий троллейбус», ансамбля старинной музыки «Конкордия» и ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» под руководством Игоря Дорохова.