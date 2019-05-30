1 июня посетители музея-заповедника «Старая Сарепта» смогут окунуться в мир музыки, где будут звучать мелодии исполненные на необычных музыкальных инструментах. Концерт необычных музыкальных инструментов со всего мира «Звуки звёзд» от мастеров звука «Музыка изнутри» начнется в 18:00 в старинной кирхе музея.

Завораживающие звуки сотен невероятных музыкальных инструментов, собранных со всех уголков мира, соединятся и расскажут историю, создав единое звуковое, смысловое и образное пространство. Гонги, плоские колокола, хрустальные поющие чаши, калимбы, глюкофоны, монохорд, пиренейские колокольчики и десятки инструментов, имитирующих звуки природы, сливаются в единое полотно и звучат снаружи и внутри слушателей.

Основатели проекта «Музыка изнутри» — Константин Губин и Александр Кафтанов. Константин Губин — исследователь звука, мастер по изготовлению глюкофонов, мультиинструменталист и обладатель обширной коллекции необычных музыкальных инструментов. Александр Кафтанов — поэт, музыкант, лидер волгоградской рок-группы «Небо рыб», победитель и лауреат множества литературных и музыкальных конкурсов.

«Звуки звёзд» — это концерт с полным погружением в чистый звук и путешествие внутрь себя по глубинам сознательного и бессознательного. Справки по телефону 8(8442)67-33-02.

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