На этой неделе в музее-заповеднике «Старая Сарепта» откроется пятая выставка в рамках проекта «Двенадцать». Посетители музея увидят экспозицию «Фалеристика: маленькие путешествия по большой стране», посвящённую значкам XX века. Экспозиция, которая насчитывает около 300 предметов музейной коллекции, будет экспонироваться в течение месяца.

Фалеристическая коллекция музея-заповедника «Старая Сарепта» позволит погрузиться в атмосферу знаменательных событий и познакомиться с гербами российских городов.

Нагрудные знаки передают неповторимый дух эпохи, которой принадлежат. Это не просто произведения ювелирного искусства, а ценные носители исторического прошлого, поддерживающие стремление чтить традиции.

Выставка откроется 24 мая в 14:00. Традиционно для проекта «Двенадцать» выставка будет работать в течение месяца и каждую субботу в 12:00 будут проходить экскурсии. Справки по телефонам: 8(8442)67-33-02, 51-67-49.

Напомним, музей-заповедник «Старая Сарепта» запустил проект «Двенадцать» в честь своего тридцатилетия. На протяжении всего юбилейного года посетители могут познакомиться с 12 уникальными музейными коллекциями и поучаствовать в 12 захватывающих экскурсиях.

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