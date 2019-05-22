Стадион «Темп» в Красноармейском районе продолжают реконструировать. Первый этап работ, который начался в 2017 году, был завершен. И в скором времени стартует второй этап. Подрядчик, который будет выполнять работы, уже определен. Второй очередью реконструкции предусмотрено строительство здания нового спортивного комплекса, многофункциональной спортивной площадки со специальным покрытием, легкоатлетического сектора, обустройство новых газонов, проездов, парковок и тротуаров. Строительные работы начнутся уже в этом году, ввод в эксплуатацию объектов состоится в 2020 году.

В новом здании спорткомплекса площадью свыше 1300 кв. м воспитанники смогут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом. На территории строители возведут полосу препятствий и обновят теннисный корт. По периметру футбольного поля будут обустроены беговые дорожки с покрытием из современных материалов. Кроме того, «Темп» будет адаптирован для посещения маломобильными группами населения и оснащен системой видеонаблюдения.

По завершению работ второй очереди «Темп» превратится в многофункциональный спортивный центр. Помимо работающих здесь секций по футболу, тяжелой атлетике, боксу, шахматам тут также откроются дополнительные – по волейболу и баскетболу. Бесплатные занятия будут проходить в помещениях и на спортивных площадках, оборудованных в соответствии с современными требованиями, это позволит повысить уровень подготовки воспитанников.