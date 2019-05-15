Семейно-спортивный праздника «Зеленый марафон» состоится 1 июня 2019 года в Центральном парке культуры и отдыха начало в 9:00. Стать участником праздника может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте по ссылке.

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка приурочен ко Дню защиты детей, состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России. В Волгограде участники смогут пробежать дистанцию 4,2 км. Впервые состоятся детские забеги на разные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет. Для зрителей и болельщиков будет организована развлекательная программа.

По традиции в рамках «Зеленого марафона» в городе будет реализована социальная акция. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям.

Площадкой для проведения мероприятия в Волгограде станет Центральный парк культуры и отдыха.

Участником «Зелёного Марафона» может стать любой желающий, зарегистрировавшись на сайте: greenmarathon.ru. Регистрация продлится до 27 мая 2019 года.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».