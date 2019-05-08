Ретропоезд «Воинский эшелон» продолжает свой праздничный тур по Волгоградскому региону. Очередной остановкой стала ЖД станция Волгоград-1, где уникальный состав сделал остановку в преддверии 9 Мая. Все желающие смогли не только своими глазами увидеть образцы техники времён Великой Отечественной Войны, но и побывать внутри кабины действующих паровозов, а также в «вагоне-теплушке», в котором выставлена историческая экспозиция, посвящённая работе Приволжской магистрали в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, праздничный тур ретропоезда стартовал 12 апреля со станции Волжский. За время тура с 8 апреля по 15 мая 2019 года поезд посетит 33 станции саратовского, волгоградского и астраханского регионов. После Волгограда состав отправится на станцию Урюпино, где будет 11 мая, дальше по графику.

«Воинский эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной Войны. Все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу.

Во время трёхчасовой остановки все пришедшие осмотрели привезённую технику, сделали фото на память, познакомились с экспозицией и даже стали зрителями небольшого театрализованного представления. Кстати, проект реализуется Приволжской железной дорогой совместно с Музеем-заповедником «Сталинградская битва» и «Российским военно-историческим обществом».