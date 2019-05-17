Во Дворце спорта продолжаются ремонтные работы, которые стартовали в апреле  текущего года. Специалисты выполняют запланированные работы на третьем этаже здания — в спортивных залах уже установлены новые окна, готова стяжка полов, идет окраска стен и потолков. Продолжаются работы по штукатурке и шпаклевке помещений лестничных клеток, монтажу воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции.

В раздевалках и санузлах рабочие ведут облицовку новой керамической плиткой. На финальном этапе — работы по замене внутренних сетей отопления, пожарной системы, водопровода. По информации облстроя, параллельно проводится проектирование второго и третьего этапов капитального ремонта — речь идет о помещениях первого и второго этажей, кровли и всего инженерного обеспечения здания. Начать строительно-монтажные работы намечено во втором полугодии. Реконструкция главного зала стартует в 2020 году.

Напомним, в конце 2018 года имущественный комплекс Дворца спорта был передан в госсобственность. Уже в апреле 2019-го был заключен контракт с подрядной организацией, согласно которому все мероприятия по обновлению должны завершиться в 2021 году.

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