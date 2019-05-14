Региональный оператор «Управление отходами – Волгоград» продолжает работать над улучшением качества транспортировки отходов. Систематизация маршрутов вывоза во многом опирается на обращения жителей.

Так, в апреле поступил повторный сигнал о нерегулярном вывозе ТКО от жителей частного сектора в Краснооктябрьском районе, проживающих по улицам Весенняя и Ульянова. Компанией были приняты меры для нормализации ситуации по указанным адресам. График вывоза ТКО соблюдается в полном объеме. Очистка контейнерной площадки на данном участке производится по графику: евроконтейнеры – ежедневно, бункер для накопления КГО – три раза в неделю.

Регоператор принимает заявки на факты невывоза мусора по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес [email protected].