На ул. Кобринской в Дзержинском районе региональный оператор ликвидировал несанкционированную свалку. Нелегальная помойка образовалась на месте снесенных гаражей, в непосредственной близости от детского сада № 355.

Среди оставленного мусора находились бытовые, строительные и крупногабаритные отходы. Ответственных за оставленный строительный мусор найти не удалось. Свалка ликвидирована 14 мая.

Регоператор ликвидировал несанкционированную свалку на улице Кобринской Общество
было
Регоператор ликвидировал несанкционированную свалку на улице Кобринской Общество
было
Регоператор ликвидировал несанкционированную свалку на улице Кобринской Общество
было
Регоператор ликвидировал несанкционированную свалку на улице Кобринской Общество
стало
Регоператор ликвидировал несанкционированную свалку на улице Кобринской Общество
стало

Регоператор обращается к жителям с просьбой оставлять ТКО и крупногабаритные отходы в специально отведенных для этого местах, а о случаях несанкционированных свалок сообщать по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес [email protected]

:-P
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