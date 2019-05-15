На ул. Кобринской в Дзержинском районе региональный оператор ликвидировал несанкционированную свалку. Нелегальная помойка образовалась на месте снесенных гаражей, в непосредственной близости от детского сада № 355.

Среди оставленного мусора находились бытовые, строительные и крупногабаритные отходы. Ответственных за оставленный строительный мусор найти не удалось. Свалка ликвидирована 14 мая.

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Регоператор обращается к жителям с просьбой оставлять ТКО и крупногабаритные отходы в специально отведенных для этого местах, а о случаях несанкционированных свалок сообщать по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес [email protected]