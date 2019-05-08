В преддверии празднования 74-й годовщины годовщине победы в Великой Отечественной войне речной транспорт перешёл на усиленный режим работы. С 8 по 12 мая речной транспорт Волгограда будет работать по расписанию выходного дня.

Как сообщает РИАЦ, дополнительные рейсы в будние праздничные дни будут организованы на следующих маршрутах: «Волгоград – Культбаза», «Волгоград – Островная», «Волгоград – Щучий проран», «Обувная фабрика – о. Сарпинский», «Тулака – о. Сарпинский». С пристани «Руднева» на остров Сарпинский теплоходы будут ходить ежедневно по обычному расписанию.