Почти все свалки в Среднеахтубинском районе ликвидированы. Работы по расчистки загрязненных территорий от накопленного ущерба выполнены уже на 97%. Из 337 тысяч кубометров отходов уже вывезено более 326 тысяч. После того, как свалки будут полностью ликвидированы, на территориях начнутся работы по их рекультивации.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, полностью освобождены от отходов 15 из 18 свалок, в том числе 13 — на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Из общего объема мусора, запланированного к ликвидации, осталось вывезти всего 3%. На крупнейших свалках в поселке Средняя Ахтуба и Краснослободске работы выполнены на 95% и 98% соответственно. На всех 18 участках по окончании механизированных работ по очистке и вывозу отходов территорию дополнительно убирают вручную. К концу мая от мусора в общей сложности будут очищены 62 гектара, на которых планируется провести работы по рекультивации.

Напомним, работы по ликвидации 18 мусорных свалок, 14 из которых находились на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», стартовали в ноябре 2018 года. Решению задачи по улучшению качества жизни людей и сохранению уникального природного комплекса способствует участие региона в реализации проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».