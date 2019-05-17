Регоператор по обращению с ТКО вносит изменения в свою работу по взаимодействию с юридическими лицами. Консультирование, заключение договоров и решение вопросов по начислениям для юрлиц осуществляется в новом формате — в сбытовом департаменте по работе с юридическими лицами по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14б.

Для заключения договора на обращение с ТКО юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы:

Свидетельство ИНН

Свидетельство ОГРН (ОГРНИП)

Копия Устава (1, 2, 3 и последняя страницы)

Приказ о назначении руководителя

Доверенность на уполномоченного представителя

Карта партнера

Свидетельство о собственности на помещение, здание (или договор аренды помещения, здания)

Перечень ТКО, паспорт на ТКО 4 класса опасности или заключение о компонентном составе ТКО 5 класса опасности

При наличии собственного контейнера: указать в заявлении адрес расположения контейнера и его объем (в м 3 )

) Указать в заявлении способ вывоза (тарный/бестарный)

Для удобства потребителей предусмотрена предварительная запись по телефону 8(8442) 26-82-67, доб. 209.

Получить консультацию можно по телефону 8(8442) 26-82-67, добавочные номера с 200 по 208.

Сбытовой департамент ООО «Управление Отходами – Волгоград» расположен по адресу:

г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14б (2 этаж).

Режим работы:

Понедельник-пятница — 9:00-18:00,

Перерыв на обед – 13:00-14:00.

Телефон: 8(8442) 26-82-67, добавочные номера с 200 по 208.