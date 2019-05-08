9 мая изменится расписание городских электричек. Для перевозки жителей и гостей города к местам проведения культурно-массовых мероприятий 9 мая 2019 года на один рейс изменяется расписание пригородных электропоездов, курсирующих по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт — Шпалопропитка, кроме того, данные поезда буду делать остановку на о.п. Мамаев Курган:

— № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:08. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:06, прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 16:37 (прибытие на 2 мин.позже);

— № 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 8:29. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 9:27, прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 9:52 (прибытие на 2 мин.позже);

— № 6742/6741 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 10:06. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 11:04, прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 11:29 (прибытие на 2 мин.позже);

— № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 19:15 (прибытие на 2 мин.позже);

— № 6726/6725 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 18:28. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 19:28, прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 19:53 (прибытие на 2 мин.позже);

— № 6704/6703 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 10:33 (на 2 минуты раньше). Отправление с о.п. Мамаев Курган в 10:58, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 11:56;

— № 6724/6723 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 11:05 (на 2 минуты раньше). Отправление с о.п. Мамаев Курган в 11:30, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 12:41;

— № 6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 8:15 (на 2 минуты раньше). Отправление с о.п. Мамаев Курган в 8:48, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 9:55;

— № 6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 19:08 (на 2 минуты раньше). Отправление с о.п. Мамаев Курган в 19:35, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:41;

— № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55 (на 2 минуты раньше). Отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:18;

— № 6730/6729 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 18:25 (на 2 минуты раньше). Отправление с о.п. Мамаев Курган в 18:50, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 19:54.

Назначается дополнительный пригородный электропоезд:

— № 6329 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 в 22:45, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 23:48.