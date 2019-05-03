В праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда, приняли участие работники «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения».

Участие в первомайской демонстрации для сотрудников коммунального хозяйства — старая традиция. Волгоградскому водоканалу в этом году исполнится 129 лет, а возраст старейшей котельной Волгограда — 105 лет. Первомайские демонстрации с советских времен не обходились без их участия, и праздничное весеннее настроение коллективы пронесли через годы, не помешала даже хмурая погода.

В «Концессиях» трудятся рабочие и специалисты самого разного профиля: слесари, операторы, электрогазосварщики, инженеры. Люди приходят на демонстрацию целыми семьями и идут с песнями под баян. Правда, в этом году заводила-баянист ударно отметил День труда на рабочей смене.

Для работников водоканала и тепловых сетей Первомай — еще и повод празднично завершить ежегодный месячник благоустройства – одним субботником в таком большом хозяйстве не обойтись.

Много сотрудников концессий не только на демонстрации ходят целыми семьями – в ЖКХ они тоже работают всей семьей. Трудовые династии – особый повод для чествования 1 мая. Например, слесарь Дмитрий Осиков и ведущий инженер-химик Центра химического надзора «Концессий теплоснабжения» Ольга Тимофеева познакомились в котельной Ворошиловского района в 1995 году. С тех пор уже 24 года они вместе работают в тепловом хозяйстве. Здесь же в должности слесаря трудится зять Ольги и Дмитрия – Александр, а их сын сейчас учится на электрика и в будущем также может пополнить ряды коммунальщиков. А Константин Кожевников, работающий в «Концессиях водоснабжения», — потомственный экскаваторщик. Его прадед, дед и отец работали экскаваторщиками. Теперь и сын Константина заявил, что хочет быть экскаваторщиком, как отец. Ведь просто выкопать яму несложно. А не порвать при этом сети — уже высокий профессионализм и повод для гордости. И вполне возможно, что в семье Кожевниковых династия экскаваторщиков продлится еще не одно поколение. При наличии в компании собственного лицензированного учебного центра сделать это становится намного проще – обучение рабочим специальностям включает в себя одновременно и теоретическую, и практическую подготовку.

На фото: 1 Мая 1947 г. Александра Погорелова приехала в Сталинград работать на водопроводе в 1947 году и вместе с мужем стала родоначальницей династии: сейчас в водоканале работает уже третье поколение семьи.