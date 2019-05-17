Если у вашего ребенка есть тяга к природе и он готов изучать её мир, то отправьте его в полевую школу природного парка «Эльтонский». В рамках трехдневной смены дети смогут познакомиться с удивительной природой Приэльтонья, уникальными растениями и животными, которые больше нигде не встречаются на территории Волгоградской области, а также отдохнуть и весело провести время среди сверстников.

Цель полевой школы — приобщение школьников к краеведческой и исследовательской деятельности, повышение их уровня экологических знаний. К участию в работе полевой школы сотрудники природного парка приглашают представителей детских экологических объединений региона, школьников, увлекающихся экологией.

Полевая школа «Семиречье» пройдет в природном парке «Эльтонский» уже в 15-ый раз. В этом году она откроется 6 июня. Разместится палаточный лагерь на берегу живописного озера Эльтон. Под руководством преподавателей волгоградских вузов и сотрудников парка школьники будут изучать флору и фауну Приэльтонья, соберут гербарий степных растений, оформят полевые дневники. В рамках досуговой программы участников полевой школы ждут конкурсы, игры, викторины, а также увлекательные экскурсии по туристическим маршрутам парка «Эльтонский».

За справками обращаться в дирекцию природного парка: Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон, ул. Пушкина, д. 45/1; тел.: 8 (84492) 5-66-01.