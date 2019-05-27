Пойму реки Царица будут благоустраивать и дальше. В ближайших планах запланировано благоустройство правого склона. На сайте госзакупок уже объявлен электронный аукцион по отбору подрядной организации. В рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды специалисты обустроят территорию от Астраханского путепровода до Нулевой Продольной магистрали, площадь которой составит свыше 56 тысяч квадратных метров.

Сохранение существующего рельефа правого склона поймы реки Царицы будет в приоритете. По договору тут должны быть обустроены удобные спуски, тротуары с различными типами покрытий, площадки для отдыха, маршруты для терренкура, а также стоянка автотранспорта и велодорожку. Помимо этого, проектом предусмотрено формирование водоотводных лотков с дальнейшим отведением их в сеть существующей ливневой канализации.

Особое внимание будет уделено озеленению. Общая площадь обновленной зеленой зоны составит свыше 33 тысяч квадратных метров. К существующим растениям рабочие высадят на склоне свыше 1900 деревьев и кустарников. В их числе: клен остролистный, ель, сосна, береза, ясень, липа крупнолистная, рябина, сирень, ирга, дерен белый, спирея, форзиция, бирючина, можжевельник и другие. Также здесь будет разбиты цветники из двух тысяч кустов роз и посеяны семена газонных трав. Для ухода за всеми зелеными насаждениями впервые здесь будет проложен современный поливочный водопровод.

Кроме того, в новом парке специалисты установят 275 светодиодных светильников, а для обеспечения общественного порядка смонтируют 50 камер наружного видеонаблюдения. На завершающем этапе благоустройства склона бригады расставят лавочки, урны, а также смонтируют беседки в форме навесов для отдыха гуляющих.