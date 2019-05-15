Жителей и гостей региона приглашают к участию в VIII региональном конкурсе «Волгоградская область в фотообъективе». Стать участником конкурса смогут все желающие, фотоработы будут приниматься до 9 августа 2019 года.

В этом году в конкурсе представлено шесть номинаций, все желающие могут прислать свои работы с видами культурных, исторических достопримечательностей и красивых природных объектов в номинациях «Природные красоты» и «Культурное наследие», в номинации «Активный отдых и экстрим» участвуют фотографии с ярких спортивных соревнований, в номинации «События» — фотографии лучших моментов фестивалей и праздников, которые проходят в Волгоградской области. В номинации «Связь времен» участвуют снимки, которые отражают отношение современного поколения к значимым событиям прошлого, объектам истории, традициям. Для любителей панорамных видов предусмотрена номинация «Город с высоты». В рамках конкурса пройдут фотовыставки, по итогам которых определят победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Принять участие в конкурсе могут как любители, так и профессионалы фотосъемки. В этом году процедуру приема работ для удобства участников упростили — достаточно заполнить бланк-заявку, приложить к ней работы в цифровом формате и направить материалы на электронную почту [email protected]. В письме необходимо поставить пометку «Фотоконкурс». С полными условиями участия можно ознакомиться по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(8442)52-98-93 или в Туристско-информационном центре по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12, контактное лицо — Семён Дмитриевич Семёнов.

Напомним, фотоконкурс «Волгоградская область в фотообъективе» пройдет в регионе в восьмой раз. За семь лет проведения конкурса в нем приняли участие более тысячи работ российских и зарубежных авторов. Творческий фотопроект способствует повышению туристической привлекательности региона и дает возможность всем любителям фотографии проявить свой талант. Организатором конкурса выступает Агентство развития туризма Волгоградской области.