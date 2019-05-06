В День Победы будет открыта выставка «Свет Победы», которая разместится в Комплексе культуры и отдыха Советского района Волгограда. На выставке будут представлены работы юных художников из фонда Волгоградской областной детской художественной галереи.

На выставке «Светы Победы» будут представлены работы детей из фонда Волгоградской областной детской художественной галереи, присланные из художественных школ и изостудий Ахтубинска, Астрахани, Волгоградской области, Волгограда, Волгодонска, Ишимбая, Липецка, Омской области, Ульяновска. Выставка продлится до 9 июня 2019 года.