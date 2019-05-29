В ближайшую пятницу 31 мая жителей и гостей города приглашают на уникальное мероприятие — «Ночь в Казачьем театре», которая будет проходить уже в четвертый раз. Программа мероприятия объединит вековые традиции казачества и современность. На территории и в здании Волгоградского областного музыкально-драматического казачьего театра будут функционировать 15 интерактивных площадок, рассказывающих о культуре междуречья Дона и Волги и искусстве Волгоградской области.

31 мая в 16:00 зажжётся театральный фонарь и распахнутся двери Казачьего театра. Артисты подарят особенным деткам свой волшебный музыкальный спектакль о чуде и добре, поставленный по мотивам сказки Г.Х.Андерсона «Девочка из цветка».

В 18:00 у главного входа в театр состоится торжественное открытие «Ночи в Казачьем театре». Яркими красками казачьих песен встретят гостей ансамбль казачьего театра «Станичники», образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка» и участники творческого объединения «Беседа».

Зрителей ждет разнообразная программа: это уже полюбившиеся волгоградцам творческая мастерская «Музыка казачьей души», «Театр из-за кулис», конкурс детских рисунков «Я рисую «Ночь в Казачьем театре», выставка «Быт казаков», «Сказы о Войске Донском». Будут работать новые интерактивные площадки: «Хлебосольная хозяюшка» побалует изумительными яствами казачьей кухни, а «Казачьи вечерки» областного Центра казачьей культуры позволит почувствовать аутентичную задушевную атмосферу народных гуляний.

Участникам акции расскажут об истории нашего края, традиционном рукоделии и казачьем оружии. Зрители вместе с солистами театра будут играть казачьи песни, воспитанники казачьего клубного формирования «Стригунок» продемонстрируют искусство фланкировки, «Киногвардеец» покажет знаменитый фильм «Тихий Дон», а энергией творчества наполнят праздник яркие изделия мастеров ярмарки декоративно-прикладного искусства.

Завершится мероприятие в музыкальном дворике большим концертным дивертисментом «Здравствуй, лето!». Под открытым небом будут звучать мелодии Волгоградской земли, выступят известные волгоградские коллективы. В программе первого отделения «Rаgtime по-русски» Оркестр народных инструментов и солисты театра исполнят смелые импровизации на популярные казачьи темы. Во втором отделении «Под звездами» выступят молодые волгоградские группы «Ежовы Рукавицы», «Айвовый джем», «Небо рыб». Коллективы удивят гостей оригинальными джазовыми аранжировками, авторскими композициями, камерным сложным акустическим роком, казачьим хардкором.