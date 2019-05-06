В преддверии 9 Мая жители и гости города вновь смогут увидеть ретропоезд «Воинский эшелон» на центральном ЖД вокзале города, куда он прибудет 8 мая в 11:00. На станции уникальный состав сделает трёхчасовую остановку. Концерт и торжественная встреча «Воинского эшелона» состоится на первом перроне железнодорожного вокзала.

Ретропоезд «Воинский эшелон» — специальный историко-патриотический проект, реализуемый Приволжской железной дорогой при участии Музея-заповедника «Сталинградская битва» и при поддержке Российского военно-исторического общества.

«Воинский эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л—2055, семи железнодорожных платформ с образцами техники времён Великой Отечественной войны. Все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу.

На станции будут организованы выставки, где все желающие смогут побывать внутри кабины действующих паровозов, а также в «вагоне-теплушке», в которой будет демонстрироваться историческая экспозиция, посвящённая работе Приволжской магистрали в годы Великой Отечественной войны.