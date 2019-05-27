Грантовый конкурс по озеленению и благоустройству проводится компанией РУСАЛ уже третий год подряд.

В рамках конкурса было рассмотрено несколько проектов, предложенных инициативными группами, учреждениями и общественными организациями города. Девять из них стали победителями, которые по правилам конкурса получат на реализацию своих идей сумму до 50 тыс. рублей. Участники направят средства на приобретение саженцев деревьев или кустарников и необходимого садового инвентаря.

Так, в Волгоградском областном геронтологическом центре сотрудники вместе с волонтерами создадут «Сад размышлений». Его предназначение – реабилитация людей пожилого возраста. Здесь они смогут снять стресс, пройдя босиком по сенсорной дорожке, а также поухаживать за растениями самостоятельно или с помощью сотрудников центра.

Еще один интересный проект – «Там на неведомых дорожках» – принадлежит молодежному центру «Ударник» в Тракторозаводском районе. Его реализация позволит создать хвойно-лиственный сад с аллей мультзвезд, сказочными дорожками, волшебным колодцем, русской печкой и путеводным камнем.

– Реализация проектов конкурса «Зеленая волна» позволит Волгограду стать еще более красивым и благоустроенным. Количество участников растет из года в год, жители становятся все более неравнодушными и начинают бережнее относиться к природе, – отметил генеральный директор ВгАЗа, депутат Волгоградской городской думы Юрий Моисеев, который сам является активным участником экологической акции.

Для справки: В 2019 году на конкурс «Зелёная волна» поступило 419 заявок. Из них РУСАЛ поддержал 87 проектов. Все они направлены на озеленение парков, улиц, дворов и открытых городских площадок, а также на благоустройство мест для прогулок и семейного отдыха.