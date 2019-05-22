Уже в эту пятницу жителей и гостей города приглашают на открытые тренировки и мастер-классы от фитнес-тренеров города, которые пройдут в рамках молодежного фестиваля «Спорт во благо». В рамках мероприятия будут разыграны сертификаты на бесплатное посещение фитнес-центров.

Всех желающих присоединиться ждут на верхней террасе обновлённой набережной, которая на один день превратится в комплекс для оздоровления и отличного настроения.

Всех гостей ждут зарядка и открытая тренировка от фитнес- клуба “Чемпион”, интенсив от международного фитнес- проекта «Primetime Volgograd», выступления танцевальных коллективов «Стиль жизни”, «Азарт», «Дакота», черлидинг от команды «ROXETT».

В программе также интерактивные площадки по флорболу и футболу. Мероприятие состоится 24 мая в 17:00. Приглашаются все желающие.