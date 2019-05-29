Начиная с 22 мая на маршруте № 174 «г. Волгоград (ТЦ «Акварель») – г. Краснослободск (ВИР)» действует новая схема движения. Изменения в схему движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок были внесены на основании распоряжения комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

По данным Облкомдортранса, для удобства жителей Среднеахтубинского муниципального района, с учетом их предложений, к ранее действующей схеме движения добавлены дополнительные остановочные пункты – хутор Бобры и посёлок Песчанка.