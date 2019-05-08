Накануне на главной высоте России состоялась генеральная репетиция патриотической акции «Свет Великой Победы», которая будет проходить 8 и 9 Мая в рамках празднования Дня Победы. Акция уже стала традиционной и с каждым годом собирает всё больше зрителей, и за время её проведения длительность возросла с 10 минут до двух часов.

Что из себя представляет акция — это 3D-маппинг шоу, во время которого на скульптуру «Родина-мать зовёт!» с помощью лазеров проецируются кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых героическим событиям Великой Отечественной войны, а на их фоне звучит проникновенный голос диктора, рассказывающего об истории городов-героев и городов воинской славы. В основу идейно-художественного замысла положена история городов-героев нашей страны и ближнего зарубежья.

В этом году шоу продлится целых два часа. Зрители смогут увидеть лучшие кадры прошлых лет. Акция будет проходить 8 и 9 Мая с 22:00 до 24:00. Отличием от шоу прошлого года станет то, что изображения будут проецировать лишь на скульптуру «Родина-Мать зовёт», а подпорная стена останется безучастной.

Во время генеральной репетиции, на которой нам удалось побывать, организаторы настраивали оборудование и проверяли его в работе. А всю красоту шоу вы сможете увидеть своими глазами уже сегодня вечером, когда на город спуститься ночь. Не забываем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места для обзора и, конечно, заряжайте свои гаджеты!