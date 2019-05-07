18 мая музей историй чистой воды «Фильтры», который поддерживает и развивает компания «Концессии водоснабжения», приглашает горожан на Мамаев курган, на территорию резервуаров чистой воды. Проект поддержан Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.

Документальный спектакль, который сейчас готовит к постановке режиссёр Алексей Перловский, называется «Водоканал дословно». На сцену выйдут рабочие, специалисты, руководители городского водоканала. Они не будут играть роли, они покажут себя: конкретных людей с личными историями. Из этих личных историй, как мозаика, сложится общая картина. Драматургический сценарий, музыка, свет сделают это действо увлекательным для зрителей.

Показ состоится в Ночь музеев на территории резервуаров чистой воды городского водопровода на Мамаевом кургане. В мае 2018 г. эта территория успешно выполнила роль зрительного зала для горожан, пришедших посмотреть спектакль-воспоминание «Белое платье» (он также был поставлен на средства Президентского гранта). Склоны резервуаров послужили амфитеатром зрительного зала, что позволило принять 2 тыс. взрослых и детей. Новый проект стал развитием предыдущего: проект «Где стирали белое платье» был посвящен трудовому подвигу сталинградцев, восстановивших свой город после войны. Сегодня рабочие трудятся не в таких экстремально тяжелых условиях, но и здесь есть место трудовому подвигу.

Константин Щукин, электрогазосварщик цеха капремонта

Я уже 8 лет в Водоканале – и каждый день у нас что-то новое. Вот правда, каждый день что-то новое узнаешь. Мы в цехе капремонта перекладками труб занимаемся, это значит – каждый раз в новом районе. Вчера в Красноармейском, сегодня в Дзержинском, а завтра, может, на Тракторный поедем. Весь город видим. Учиться люблю. Раньше не понимал. А сейчас в интернете смотрю, что по сварному делу есть. Стараюсь скорость вырабатывать. Скорость очень нужна, а спешить нельзя. Если спешишь – значит, все обязательно пойдет не так. Я бы хотел, конечно, и высшее образование получить. Очень интересно знать все о нашей работе, что как устроено. Потому что работа у нас такая… настоящая. И коллектив настоящий. Мужики – одно слово!

Алексей Шклярук, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха «Север»

Канализационные трубы реже рвутся сами, чем нам приходится их резать. Кое-что иначе не достанешь, только с куском трубы вырезать. Что чаще всего достаем из засоров? Мягкие игрушки. Маленькие такие. Наверно, дети их специально топят, чтобы посмотреть, как они уплывают. Медвежата и зайчики плывут, пока не станут засором.

Сергей Аксенов, токарь ремонтно-механического участка

Больше 20 лет работаю в водоканале. Половина насосов в городе работает с моими колесами. Все оборудование через мои руки проходит рано или поздно. Делаем все, что можем. А что не можем – изобретаем и все равно делаем. Недавно немецкий насос по-своему переделали. Есть детали стандартные, а есть такие, что и в станок не встанут. Надо придумать, как зажать, да так, чтобы тонкие зубчики не повредить.

Светлана Бойнова, машинист насосных установок цеха «Юг»

Некоторые говорят: плохо, когда в униформе надо ходить. У нас не униформа, у нас спецодежда. Она очень удобная, потому что все продумано. Мне приятно в ней ходить. Даже эмблема на ней меня защищает. Как-то шла от одной насосной станции до другой и пристал ко мне подвыпивший мужчина. Я ему говорю: мужчина, со мной так нельзя, вы же видите – я на работе! При исполнении! Он и отстал.

Я свою работу не просто люблю. Я ее еще и уважаю. Мы знаем, каким трудом достается вода. И мне больно смотреть, как мелеет Волга. Как в нее сбрасывают всякую дрянь. Я мало что могу, но все-таки перестала покупать бытовую химию. Перешла на хозяйственное мыло. Оно натуральное, не вредит природе так, как синтетические моющие средства. Пусть маленький вклад, но все-таки делаю, что могу.

Константин Кожевников, машинист экскаватора

У меня прадед работал на паровом экскаваторе на руднике. И дед к нему на работу бегал. Потом отец к деду бегал смотреть, как он экскаватором управляется. И я к отцу. Сын ко мне не бегает. И вообще на такие темы разговаривать не любит. Но я недавно слышал, как его родня пытала, кем хочет стать. Он говорит: у меня отец экскаваторщик – что ж еще-то. Я очень уважаю свою профессию. Знаете, яму раскопать – ума не надо. А вот сети не порвать – это уже наука и искусство. Я хочу, чтобы наши уважаемые слесаря в мои ямы не с лопатой спускались, а будто в домашних тапочках к себе на кухню ходили.

Андрей Долгошеев, старший мастер цеха «Центр-1»

Я закончил училище искусств имени Серебрякова с красным дипломом. Получил рекомендацию в Ленинградскую консерваторию. Но пока в армии служил, страна сильно изменилась. Работал на заводе, пуховыми платками торговал. Когда столкнулся с бандитами, понял, что бизнесмена из меня не получится. Так и пришел в водоканал. Однажды чистил колодец – и вижу: идет мой профессор Песчанников Сергей Иванович. Он нас не только музыке, но и жизни учил. Так радовался, когда мне рекомендацию в консерваторию дали. И я – ух! – в колодец с головой! Он подходит: Андрей, я вас видел! Я вылез, глаза поднять не могу. И тут он мне еще один урок преподнес: «У тебя семья сыта? Что же тебе еще надо? Ты с гордостью, а не с опущенными глазами ходить должен». После этого разговора я по-другому стал к своей работе относиться.

Документальный театр покажет рабочих им самим и городу. Если вы готовы к открытиям – приходите 18 мая к 21:30 на Мамаев курган.