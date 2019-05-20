18 мая в рамках всероссийской акции «Ночь в музеях» музей историй чистой воды «Фильтры», который развивает и поддерживает ООО «Концессии водоснабжения», показал на Мамаевом Кургане документальный спектакль «Водоканал дословно». Спектакль поставлен на средства Фонда президентских грантов. Автором проекта стала волгоградский культуртрегер, директор музея историй чистой воды «Фильтры» Анна Степнова, постановщиком – режиссер Алексей Перловский.

Всего в спектакле, основным лейтмотивом которого была фраза «заговори, чтобы я тебя увидел», приняли участие 24 человека. Все они – работники водоканала: мастера, слесари, сварщики, начальники цехов, инженеры, специалисты, руководители.

На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество

На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество

У каждого – своя история, связанная с работой в водоканале. Именно об этом они рассказали зрителям, и показали, что за форменной одеждой работника «Концессий водоснабжения» скрываются живые люди, обычные волгоградцы.

Кто-то из участников спектакля робел под светом софитов и взглядами зрителей, кто-то, наоборот, раскрылся и смог «раскачать» зрителей своим выступлением. Получилось неожиданно, смело и очень душевно.

На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество

На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество

В финале спектакля прозвучала песня «Мы — команда». Солировал заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения» по производству и перспективному развитию Джамшед Рахимов, а подпевал хор из участников спектакля.

На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество

На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество
На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество

Завершилось мероприятие концертом волгоградской регги-группы «Глобальное потепление». Ее лидер Алексей Гривенко – рабочий «Концессий водоснабжения», успешно совмещающий работу на благо волгоградцев с творчеством.

На Мамаевом Кургане показали документальный спектакль «Водоканал дословно» Общество

:-P
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