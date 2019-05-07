18 мая в Волгограде будет проходить международная акция «Ночь музеев». По этому случаю Музей тепла ООО «Концессии теплоснабжения» впервые организует для жителей сумеречные и ночные экскурсии, в ходе которых горожане смогут отправиться в прошлое теплового хозяйства.

Музей тепла — единственный в Волгограде музей, где представлено более 50 экспонатов из разных эпох городского теплоснабжения. Здесь и передвижная химическая лаборатория 50-х годов прошлого века, и фрагмент старинного английского котла из котельной Красноармейского района, а еще ценные исторические документы, инструменты и технические атрибуты, которые в разное время применялись в тепловом хозяйстве.

Увидеть уникальные предметы волгоградцы смогут 18 мая — впервые в Музее тепла будут организованы необычные ночные экскурсии, приуроченные к международной акции «Ночь музеев». С наступлением сумерек вместе с экскурсоводом, заслуженным работником ЖКХ директором Музея Олегом Капустиным, посетители отправятся в прошлое теплового хозяйства: перенесутся в 1930-е годы, когда первый промышленный ток дала Сталинградская ГРЭС, а также в послевоенный город – узнают, как развивалась система теплоснабжения, начиная с 1945 года.

Гостям Музея расскажут и покажут, где рождается тепло, как устроены современные котельные, почему не осуществился план по строительству в Волгограде атомной теплоэлектростанции и многое другое. Также 18 мая в Музее тепла горожан ожидает интерактивная познавательно-развлекательная программа с возможностью получить приятные подарки.

На ночные экскурсии Музей тепла «Концессий теплоснабжения» приглашает всех желающих в субботу, 18 мая, с 18:00. Расписание экскурсий: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00. Адрес: Центральный район, ул. Советская, 26а. Вход свободный.