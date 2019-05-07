18 мая в Волгограде будет проходить международная акция «Ночь музеев». По этому случаю Музей тепла ООО «Концессии теплоснабжения» впервые организует для жителей сумеречные и ночные экскурсии, в ходе которых горожане смогут отправиться в прошлое теплового хозяйства. 

Музей тепла — единственный в Волгограде музей, где представлено более 50 экспонатов из разных эпох городского теплоснабжения. Здесь и передвижная химическая лаборатория 50-х годов прошлого века, и фрагмент старинного английского котла из котельной Красноармейского района, а еще ценные исторические документы, инструменты и технические атрибуты, которые в разное время применялись в тепловом хозяйстве.

Увидеть уникальные предметы волгоградцы смогут 18 мая — впервые в Музее тепла будут организованы необычные ночные экскурсии, приуроченные к международной акции «Ночь музеев». С наступлением сумерек вместе с экскурсоводом, заслуженным работником ЖКХ директором Музея Олегом Капустиным, посетители отправятся в прошлое теплового хозяйства: перенесутся в 1930-е годы, когда первый промышленный ток дала Сталинградская ГРЭС, а также в послевоенный город – узнают, как развивалась система теплоснабжения, начиная с 1945 года.

Гостям Музея расскажут и покажут, где рождается тепло, как устроены современные котельные, почему не осуществился план по строительству в Волгограде атомной теплоэлектростанции и многое другое. Также 18 мая в Музее тепла горожан ожидает интерактивная познавательно-развлекательная программа с возможностью получить приятные подарки.

На ночные экскурсии Музей тепла «Концессий теплоснабжения» приглашает всех желающих в субботу, 18 мая, с 18:00. Расписание экскурсий: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00. Адрес: Центральный район, ул. Советская, 26а. Вход свободный.

 

Музей тепла приглашает волгоградцев на сумеречные экскурсии Общество
фото ООО «Концессии теплоснабжения»
Музей тепла приглашает волгоградцев на сумеречные экскурсии Общество
фото ООО «Концессии теплоснабжения»
Музей тепла приглашает волгоградцев на сумеречные экскурсии Общество
фото ООО «Концессии теплоснабжения»

 

:-P

май, 2019

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