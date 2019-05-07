8 мая возле музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится праздничный концерт, посвящённый празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во время концерта перед жителями и гостями города выступит Ансамбль песни и пляски Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону), который является одним из старейших коллективов Вооружённых Сил Российской Федерации. Он был создан в ноябре 1943 года.

Концерт состоится 8 мая на площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва», начало в 20:00. А после этого пришедшие смогут понаблюдать за красочным фейерверком, начало которого запланировано на 22:00.