Жителей и гостей региона приглашают в выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова, на праздник в честь «Дня защиты детей» в рамках июньской программы грантового проекта «Первая улица Мира». Мероприятия состоится 1 июня, начало в 11:00.

Как сообщают в пресс-службе музея, особенность этой просветительско-досуговой акции для детей и их родителей в том, что она проходит в пространстве главной выставки проекта «Первая улица Мира» — «Город любви» и посвящена образу Сталинграда-Волгограда в творчестве художников нашего города. Выставка полна энергии оптимистического мироощущения, солнца, созидания, творчества. Представленные на выставке картины, скульптуры, рисунки создавались художниками-очевидцами возрождения Сталинграда.

В программе предстоящей праздничной акции для детей младшего школьного возраста и членов их семей состоятся экскурсия по выставке «Город любви» с викториной и призами, мастер-классы с художниками-педагогами Музея Машкова, детский концерт и семейная ретро-фотография.

Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Телефон для справок 8(8442)24-16-79.