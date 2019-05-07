9 Мая музей Машкова откроет двери для всех желающих посетить выставку «Город любви» и пройти по ней викторину. В течение всего праздничного дня в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 вход на выставку будет свободный.

В 15:00 начнётся бесплатная экскурсия куратора выставки кандидата искусствоведения Ольги Петровны Малковой. После экскурсии зрители смогут принять участие в небольшом квесте-викторине.

Экспозиция «Город любви», открывшаяся 27 апреля, является главной выставкой проекта «Первая улица Мира»- победителя грантового конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина. Она посвящена феномену нашего города, его образу в искусстве и его месту в нашем духовном пространстве. В проект вошло более 100 произведений графики, скульптуры, живописи от 1943 г. до середины 1980-х гг. из фондов ВМИИ. Ряд работ экспонируется впервые. Большая часть представленных произведений относится к периоду, когда основным содержанием жизни горожан был сам процесс созидания города начиная от восстановления города после разрушительной Сталинградской битвы.

Выставка обладает значительным просветительским потенциалом. В экспозицию включён обширный корпус документальных материалов, дающих широкую и объёмную панораму жизни города. Историческая хроника и фотографии, редкие документы и газетные публикации, архитектурные чертежи и стихи-признания, размышления архитекторов и видео-интервью с очевидцами возрождения города объединяет чувство сопричастности к жизни Сталинграда и ярко выраженное восприятие города как личности.

Выставочный зал (ул. им. маршала Чуйкова, д.37)

Тел.: 24-16-79