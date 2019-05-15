18 мая жителей и гостей города приглашают окунуться в мир искусства и присоединиться к 13-ой ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», в которой традиционно примут участие волгоградские музеи. В этот день посетителям будут предложены специальные программы: выставки, экскурсии, инсталляции, квесты, мастер-классы. Впервые в культурной жизни Волгограда объединятся два крупных проекта – «Первая улица Мира» Музея Машкова и международный арт-фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?».

По данным пресс-службы комитета культуры Волгоградской области, пространством совместной акции двух проектов, «Первая улица Мира» и «Извините, Вы не видели Лосева?», станет улица Мира – от Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького до Волгоградского планетария, а также Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова на проспекте им. В.И. Ленина, 21 и выставочный зал музея на улице им. Чуйкова, 37. Творческие площадки на улице Мира будут работать с 12:00 до 22:00, посетить выставки и различные мероприятия в Музее Машкова можно будет с 10:00 до 00:00 часов, причём вход в Музей Машкова до 18:00 будет свободным.

На улице Мира посетителей ожидают лекции и семинары художников из Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, Сербии, Швейцарии, Армении, Беларуси, мастер-классы, перформансы, выставки и инсталляции, экскурсии по городу, квесты, в 17:00 начнётся концерт «живой» музыки от волгоградских исполнителей. С 16:00 до 18:00 будет проходить марафон гидов, которые расположатся в разных точках и расскажут всем желающим о примечательных местах улицы Мира. Кроме того будут работать релакс-зоны на мягкой траве, фотозона «Машина времени», которая «перенесёт» в эпоху 1950-х годов, и фудкорт. С 18:00 до 22:00 возле дома по адресу ул. Мира, 26 будет работать интерактивная зона «Другая улица Мира», представляющая собой макеты домиков, которые каждый желающий сможет разрисовать и тем самым создать свою улицу Мира.

В пространстве Музея Машкова ожидается калейдоскоп мероприятий для представителей всех возрастов и интересов. В помещениях музея на пр. Ленина, 21 мероприятия объединит тема «VIVA ТЕАТР!», так как 2019 год объявлен Годом театра. Посетителей с 12:00 ожидает мастер-класс от художников ВГИИКа «Театральная маска и веер», в 14:00 состоится спектакль детского театра «Антоновские яблоки» по мотивам сказки А.С. Пушкина «Золотой петушок», в 19:00 – экскурсия «Сказочный мир художницы Нинель Пироговой», в 20:30 – мастер-класс по гравюре «Сказочная иллюстрация», в 21:30 – мастер-класс «Да здравствует каллиграфия!» и многое другое.

Также в выставочном зале Музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 с 12:00 до 23:00 будет проходить конкурс графических работ «Город любви», в котором каждый может принять участие и получить приз. В 18:00 состоится интерактивная экскурсия «Путешествие по городу», в 18:30 — мастер-класс от мастеров клуба «Крупеничка», в 19:00 — мастер-классы, игры, занятия для детей, в 19:30 – музыкальный спектакль «Земля детей» театра «Сады Си-ми-ре-ми-до», в 20:00 — мастер-класс «Монотипия»; в 20:30 — экскурсия по выставке Виктора Лосева и мастер-класс по созданию авторской открытки в технике высокой печати «Городской пейзаж», в 22:00 – мастер-класс «Весна в городе», в ходе которого каждого желающего научат рисовать живые цветы, в 22:30 — лекция «История, ставшая легендой» директора Витебского центра современного искусства Андрея Духовникова, в 23:00 — экспресс-лекция «Как понять современное искусство».

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» акция начнётся в 18:00 и будет проходить в музее-панораме «Сталинградская битва», в Мемориально-историческом музее, музее «Память», а также на Мамаевом кургане. Вход в музеи в это время свободный. Главным событием в музее-панораме «Сталинградская битва» станет квест «Элементы Победы», участников которого ждут интересные вопросы и задания по музейной экспозиции. Отдельные его элементы необходимо собрать в одно целое. Посетителей Мемориально-исторического музея ждёт экскурсия по выставке «Война на конвертах» и интерактивное мероприятие, знакомящее с работой полевой почты, а также мастер-класс по изготовлению тематической открытки и фотосессия в стиле ретро. В музее «Память», посмотрев инсталляцию «Кукольный театр на фронте», можно будет узнать о деятельности фронтовых агитбригад во время Великой Отечественной войны. Здесь же состоится театральная постановка «Охрану штаба разоружить» — реконструкция эпизода разоружения бойцами 38-й мотострелковой бригады охраны штаба 6-й армии Паулюса утром 31 января 1943 г.

В этом году «Ночь музеев» придёт ещё на одну площадку музея-заповедника —Мемориальный парк у подножия комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, где накануне откроется выставка «Советские мемориалы и их создатель Евгений Вучетич». Все желающие смогут принять участие в викторине «Знаешь ли ты творчество русского Микеланджело», творческом конкурсе «Маленький скульптор» и получить мастер класс от художника Фёдора Новикова. На каждой из площадок среди победителей викторин будет проведён розыгрыш на участие в ночной экскурсии «Склоняя головы» по мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Экскурсия пройдёт в этот же майский вечер в 22:00.

В Волгоградском областном краеведческом музее акция будет проходить с 17:00 до 22:00 на трёх площадках — в зданиях музея на проспекте Ленина 5а и 7, а также в сквере Маргариты Агашиной, что напротив музея. В сквере Агашиной посетителей ждёт книжный «развал», литературно-музыкальные композиции с участием студентов ВГИИКа, встречи с волгоградскими поэтами и бардами, выступления волгоградских артистов. В помещениях музея будут работать «Археомодуль» (реконструкции археологических раскопок), экспозиция значков, выставка «Тайна морей и океанов», интерактивная игровая площадка «Веселы привалы, где казаки запевалы», а также выставка «Четыре в одной», на которой будут представлены уникальные экспонаты из выставок фондов Волгоградского краеведческого музея «Золото сарматов», «Старинное оружие», «За службу отечеству» и «Для милых дам». Также пройдут интерактивная экскурсия «Во мраке Золотой Орды», интерактивное мероприятие «Музыкальный экспресс», викторина-лотерея «Кролик в шляпе», будут показаны сцены из спектакля А.П. Чехова «Женитьба» и музыкальные произведения в исполнении актеров Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра, будет работать театр вещей, театральное фотоателье и много другое. Вход платный.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» мероприятия акции будут проходить с 17:00 до 21:00. Помимо выставочных залов «Сарепта: поселение и крепость», «Промышленность Сарепты», «Медицина в Сарепте» гости смогут посетить органный концерт «Под небом Парижа» в исполнении дуэта Дины Ихиной и Дениса Маханькова (Санкт-Петербург), этнографическую интерактивную площадку «Из глубины веков», интерактивные площадки от военно-исторических клубов «Пехотинец» и «Алатырь», территорию детства с играми и мастер-классами, ярмарку-продажу народных промыслов и сувениров, увидеть красочное шоу от спортивного центра развития ушу «Феникс», выставку ретро-автомобилей и побывать в тематической зоне «Кассовая техника разных эпох: отсчёт до современных счётных машин». Кроме этого на сцене под открытым небом состоятся выступления творческих коллективов города с вокальными, танцевальными и театральными номерами. Также каждый час для посетителей будут организованы экскурсионно-интерактивные программы и квесты. Справки по телефонам: 8(8442)67-33-02, 51-67-49.

В Интерактивном музее «Россия — моя история» праздничная программа будет посвящена Году театра и пройдёт с 18:00 до 22:00. Посетителей ждут уникальные выставки, мастер-класс, театральные фотозоны, интерактивная площадка и костюмированная акция. В холле мультимедийного комплекса разместится коллекция авторских кукол. Волгоградская мастерица Екатерина Борзунова познакомит всех желающих с куклами, изображающими исторических персонажей. Театральный мастер-класс для мальчишек и девчонок, а также их родителей проведет студия «Ералаш». Для гостей музея будут работать театральные фотозоны и интерактивная площадка, посетители которой смогут проверить свои знания по истории театра и драматургии. В залах музея пройдут костюмированная акция с участием реконструкторов и флешмоб «На Бродвее» с актерами театра «Царицынская опера». Вход в музей на время акции свободный для всех категорий посетителей. Школьники и студенты очной формы обучения 18 мая могут посетить комплекс бесплатно с 10:00 до 22:00.

В Волгоградской областной детской художественной галерее 18 мая пройдёт ряд мероприятий, открывающий посетителям мир музея с необычной стороны. Для детей и подростков будет открыт доступ в «святая святых» – музейное хранилище, насчитывающее более 20 тысяч единиц хранения. Главный хранитель Детской художественной галереи проведёт экскурсии по фонду и расскажет о принципах хранения экспонатов, в продолжение которых в выставочном зале галереи состоятся квесты «Я – искусствовед» и «Я – куратор выставки». В ходе первого квеста участникам будет предложено выступить в роли искусствоведов и выполнить ряд заданий по созданию экспозиции, классификации рисунков по жанрам и тп. Начало в 16:00. На втором квест участникам смогут выступить в роли кураторов выставки. Начало в 18:00. Посещение мероприятий бесплатное. Количество участников в группах ограничено. Запись по телефонам 8(8442)38-69-29, 38-75-16.

Также в акции «Ночь музеев» примет участие Волгоградский планетарий, где 18 мая с 18:00 до 22:00 можно будет изучить устройство обсерватории и телескопа, ознакомиться с работой астрономов и узнать красоты космоса. Кроме того с 19:30 до 22:00 в ходе бесплатной уникальной экскурсии можно будет взглянуть на планетарий, как на архитектурное наследие послевоенного Сталинграда, и совершить путь солнца внутри храма науки. С 20:00 до 22:00 в Звёздном зале Волгоградского планетария будут проходить увлекательные программы — при помощи аппарата «Большой Цейс» на куполе будет воссоздана реалистичная картина неба в сопровождении рассказа об астрономических объектах и явлениях. Справки по телефону 8(8442)24-18-80.