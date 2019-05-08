В рамках празднования Дня Победы на Центральном рынке пройдёт большая праздничная программа. Жителей и гостей города ждут 9 Мая с 11:00 до 22:00 на пешеходной зоне внутреннего дворика. В течение всего дня здесь будут работать несколько развлекательных площадок. Для жителей и гостей города выступят волгоградские исполнители и творческие коллективы, пройдут мастер-классы, а рядом с фуд-зоной откроется гастрономическая улица.

​С 11:00 продегустировать блюда кухонь народов мира всем желающим предложат кафе и бары Центрального рынка. С 14:00 на специально организованной сцене напротив фуд-зоны начнётся праздничный концерт – его откроют военно-патриотические композиции, которые исполнит духовой оркестр. Затем на сцену выйдут волгоградские группы «El Rin» и «Контраст».

Маленькие гости праздника смогут весело провести время в детской зоне – под руководством педагогов юные таланты нарисуют большую общую картину на тему мира. Подробную информацию о мероприятии можно уточнить на официальной странице Центрального рынка по ссылке.