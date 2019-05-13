15 мая в регионе состоятся массовые субботники по уборке береговых зон, которые пройдут в рамках всероссийской экологической акции «Вода России». Старт масштабному мероприятию даст министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на специальной площадке Международного научно-промышленного форума «Великие реки» в Нижнем Новгороде.

Самые многочисленные субботники будут организованы в Волгограде и Камышине — в них примут участие около 500 жителей региона. В целом мероприятия проекта продлятся до конца сентября.

Добавим, всероссийская акция «Вода России» по очистке берегов водоёмов от мусора стала частью системной работы и проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов. С 2014 года она объединила более 5 миллионов человек по всей стране. С каждым годом увеличивается география проекта и число участников.