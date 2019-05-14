Магазины Билайн были оцеплены специальными желтыми лентами. Причиной стала пропажа обычных цен.

Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами На связи

В самой компании называют происходящие события «Безумными скидками» и отмечают, что явление стремительно распространяется на все салоны сети. Остановить «безумие» «Билайн» сможет только 26 мая 2019 г.

Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами На связи

Пока «Билайн» распродает смартфоны, этим реально воспользоваться и потратить сэкономленные деньги на развлечения во время длинных майских выходных. Узнать о мероприятиях в вашем городе можно будет прямо со «свежекупленных» смартфонов. Так, если приобрести смартфон вместе со страховкой и аксессуарами или пакетом настроек и аксессуарами, то размер скидки может составить 6 500 рублей. Например, скидка на новинку 2019 года Нonor View 20 256 GB в составе комплекта со страховкой составит 5 199 рублей. Общая стоимость комплекта в этом случае — 44 990 рублей.

Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами На связи

Работники салонов ждут наплыва покупателей, которые раньше не пользовались смартфонами. Причиной стали скидки до 4500 рублей на покупку устройства вместе с пакетом настроек от «Билайна». То есть телефон специалисты настроят под запрос клиента прямо на месте. Теперь можно будет не разбираться в нюансах работы сети и различиях в тарифах на интернет, чтобы объяснить, как это работает, а отправиться заниматься чем-то более интересным.

Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами На связи

Лайфхак, если у вас уже есть смартфон, и новый вам не нужен, все равно можно урвать плюсов от «Билайна» и закупиться аксессуарами со скидкой до 90%, причем и в магазинах, и на сайте. Или можно скооперироваться с кем-то из знакомых, присматривающихся к новому смартфону, и получить скидку до 2 000 рублей на смартфон, выбрав нужные аксессуары. Примечательно, что в акции участвуют популярные аксессуары– защитные пленки и стекла, наушники, зарядки.

Подробнее по ссылке.

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