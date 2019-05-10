В шоу «ПЕСНИ» на ТНТ стартовал этап концертов. 12 лучших исполнителей со всей России и не только, которых выбрали Тимати и Баста, пишут свои авторские песни под строгим кураторством продюсеров проекта и пытаются доказать огромной аудитории, что именно они достойны ворваться в российский шоу-бизнес и подписать контракт с лейблом Black Star или творческим объединением «Газгольдер».

Одной из самых ярких участниц шоу, зацепивших и Тимати, и Басту еще на этапе кастинга, стала Анна Боронина из Волгограда. Каждый ее номер – это яркий перформанс. О впечатлениях о работе с Борониной и о ее творчестве нам рассказал Тимати, продюсер лейбла Black Star, взявший Анну в свою команду: «Такой человек и такой проект либо взлетит на самую вершину, либо с треском провалится. Нет второго варианта. Не может быть равнодушных по отношению к Борониной. Она не похожа ни на кого, ее не с кем сопоставить, и противопоставить ей тоже некого. Аня – самостоятельная единица, поэтому, когда мы делали первый концерт, мы не нашли, с кем ее ставить в пару, и она выступила самостоятельно. Я давно не видел таких многогранных разносторонне развитых людей».

Тимати намекнул, что зрителям шоу «ПЕСНИ» стоит ждать немало сюрпризов в выступлениях Борониной: «Когда мы спросили, есть ли у Борониной какие-нибудь песни, она ответила: «Да, конечно», и открыла флешку, на которой было 45 треков. Просто 45 песен. И мы щелкали демо, и ни один из этих треков не был похож на другой, они просто все разные. Как будто 40 совершенно разных человек писали. Это круто. Это ценно».

Как будет развиваться карьера Борониной в шоу и насколько она приблизится к главному призу – 6 миллионов рублей и контракту с продюсером – смотри шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 21.00 на ТНТ!