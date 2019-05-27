Если вы интересуетесь историей родного года, то вам будет интересна выставка «Средь шумного бала», посвящённая истории создания театра «Царицынская опера». Открытие выставки состоится 31 мая в 12:00 в Волгоградском областном краеведческом музее. В экспозиции будут представлены костюмы, театральные афиши, биографические документы, программки с репертуаром разных лет, фотографии, статьи из газет, хроника 90-х годов.

Сбором редких экспонатов в «Царицынской опере» занимается концертмейстер театра Лилия Сказкина. Она долгие годы аккумулировала театральный реквизит, газетные материалы, вела хронику событий театральной жизни. Благодаря идее появления в театре собственного музея артисты стали делиться театральными предметами, приносить фотографии из личных архивов. Так, одними из первых экспонатов стали столик и перчатки из оперы «Евгения Онегина», жемчужное ожерелье из спектакля «Иоланта», которые принесла вокалистка Лариса Асеева.

Уникальными экземплярами являются списанные балетные пачки Большого театра, подаренные на заре создания «Царицынской оперы». Многие годы волгоградские балерины выступали в них, сейчас костюмы не используются и им не менее 30 лет. Одним из особых экспонатов в архиве театра стала легендарное фото с Че Геварой. Черно-белая фотография с революционером Эрнесто Че Гевара сделана в 1960 году, тогда ещё нынешнее здание театра было Дворцом культуры «Красный октябрь». Прославленный революционер посмотрел военный фильм в зале и пообщался со сталеварами. Снимок был сделан около гардероба на первом этаже.