Жителей и гостей города приглашают на открытие выставки «Ты — моя мелодия», посвящённой 90-летию композитора, почётного гражданина города-героя Волгограда народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Экспозиция будет представлена в Волгоградском областном краеведческом музее, открытие намечено на 17 мая. Посетители выставки смогут увидеть документы, фотографии, афиши, иллюстрирующие вехи творческого пути нашей знаменитой землячки.

Выставка «Ты — моя мелодия» посвящена творчеству Александры Пахмутовой и представляет собой ретроспективу её песен. Среди представленных вещей будут представлены ноты и виниловые пластинки с автографом Александры Николаевны из фондов Волгоградского краеведческого музея и любезно предоставленные артистами театра «Царицынская опера», старинный магнитофон и проигрыватель, на котором звучали записи популярных мелодий, редкие фотографии и другое.

Торжественное открытие экспозиции состоится 17 мая в 12:00. Вход свободный.

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май, 2019

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