Жители нескольких частных и многоквартирных жилых домов Краснооктябрьского района могут почувствовать перебои с холодным водоснабжением – из-за нештатной ситуации на насосной станции часть района снабжается питьевой водой на пониженном давлении.

Причины, по которым произошел скачок в системе электроснабжения водопроводной насосной станции, устанавливаются. Специалисты делают все необходимое для восстановления стабильного давления воды. Отметим, происшествие не влияет на работу котельных и ЦТП Краснооктябрьского района. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

В дома, которые затронуло происшествие, организован подвоз питьевой воды. График движения водовозок опубликован на главной странице сайта компании «Концессии водоснабжения».

Компания приносит свои извинения потребителям. Специалисты «Концессий водоснабжения» предпринимают все усилия для скорейшего восстановления водоснабжения в штатном режиме.

Список адресов, где водоснабжение осуществляется на пониженном давлении: