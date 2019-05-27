Компания применяет на тепловых камерах железобетонные люки, которые не представляют ценности для хищения и вторичной переработки. На днях 4 антивандальных люка смонтировали в Дзержинском районе.

Воровство люков является насущной проблемой для тепловых сетей. Только в 2018 году с тепловых камер было похищено 605 крышек колодцев. О многих открытых люках в «Концессии…» сообщают неравнодушные волгоградцы в рамках социальной акции «Закрой люк – спаси ребенка», организованной концессиями водо- и теплоснабжения. Как показывает практика, крышки колодцев нередко крадут буквально спустя несколько часов после того, как их монтируют рабочие энергорайонов. Неоднократно фиксировались случаи, когда с одного и того же люка за несколько дней новые крышки воровали трижды. При этом недобросовестных жителей нисколько не волнует, что открытый колодец создает угрозу жизни и здоровью горожан.

Чтобы защитить расположенные в тепловых камерах коммуникации и при этом обеспечить безопасность волгоградцев, «Концессии теплоснабжения» применяют антивандальные люки. Они сделаны из железобетона, не раскалываются при ударе и в отличии от чугунных крышек не представляют ценности для воров и вторичной переработки.

На днях 4 антивандальных люка установили на тепловых камерах в Дзержинском районе. Еще 70 новых железобетонных крышек сегодня закупает компания для дальнейшего использования на улицах города в случае обнаружения открытых колодцев.

Напомним, социальная акция «Закрой люк – спаси ребенка» реализуется в областном центре второй год. В рамках акции жители могут сообщить о незакрытом колодце по номеру телефона и тем самым способствовать решению проблемы открытых люков. Если люк принадлежит «Концессиям», его закрывают в ближайшее время. Если же колодец находится в ведении сторонних организаций, им направляют уведомление с просьбой закрыть люк. Передать информацию с адресом открытого колодца можно по тел. 99-67-96 или 606-600. Также заявки принимаются в социальных сетях в группах «Закроем люки, Волгоград!», которые можно найти по хэштегу #закроем_люки.