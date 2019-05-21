В Музее тепла прошла торжественная церемония награждения победителей IV общегородского конкурса школьных сочинений на тему «Чистая вода – чистая душа». Конкурс проводила компания «Концессии водоснабжения» совместно с департаментом образования администрации Волгограда. Партнером конкурса выступила компания «Концессии теплоснабжения».

Напомним, конкурс был объявлен в канун Всемирного Дня воды и проводился по двум возрастным номинациям: среди учеников 1-4 классов и школьников 5-7 классов. Всего на конкурс поступило более 30 работ, из которых члены жюри отобрали шестерых победителей.

Награждение победителей конкурса сочинений прошло в Музее тепла. Награды школьникам вручал заслуженный работник ЖКХ России Олег Капустин:

-Главная задача нашего конкурса – сделать так, чтобы дети обратили внимание на ценнейший продукт Земли – чистую воду, научить их рачительно относиться к этому богатству, — сказал Олег Семенович.

Победительница в номинации «5-7 классы» Диана Лушкина, ученица 6а класса средней школы №76 представила на конкурс серьезную теоретическую работу, в которой рассказала, как можно экономить воду в отдельной квартире:

– Идея, как экономить воду, пришла мне в голову два года назад, когда мы с бабушкой ездили на море, — рассказывает Диана. – Холодная вода была там по расписанию. И когда мы купались в душе после моря, то заметили, что в сливном бачке унитаза нет воды. Тогда я подумала – почему бы воду из душа не собирать в емкости, пропускать через фильтры грубой очистки, а затем использовать для унитаза. Ведь вода будет очищена от грубых примесей, и будет лишь мыльной. Когда объявили конкурс эссе, я долго думала, о чем мне написать. Спасибо, бабушка напомнила.

Кстати, у Дианы и бабушка и дедушка много лет проработали в тепловых сетях. А Олег Капустин пригласил девочку на работу в «Концессии теплоснабжения». Естественно, после окончания школы и получения профильного образования.

Надежда Капустина, ученица 4б класса школы №55 прислала на конкурс «Сказку про Воду»:

-Когда я узнала об этом конкурсе, то поначалу хотела отказаться от участия, — говорит Надя. – Тема поначалу показалась мне слишком сложной. Но затем я посмотрела свой любимый мультфильм про Фиксиков, и подумала – если есть маленькие сказочные человечки, которые ухаживают за техникой, то наверняка есть такие же, которые следят за природой. Так появился Биофиксик. Он рассказал девочке Наде, как экономить воду и беречь природные ресурсы, не выходя из квартиры.

Добавим, что школьники, занявшие 1 место в своих возрастных номинациях, получили право пригласить одноклассников на экскурсию на настоящие водоочистные сооружения, где школьники смогут своими глазами увидеть, как устроена система превращения волжской воды в питьевую.