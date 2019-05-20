В рамках Весеннего Кубка Чистоты на территории дендрария в Советском районе Волгограда тринадцать команд соревновались в сборе и качественной сортировке мусора. В число команд вошла и сборная регионального оператора в сфере обращения с ТКО под названием «Лига Чистоты». Общими усилиями все участники собрали 2 тонны 200 кг мусора.

18 мая масштабный экологический турнир в формате Чистых Игр прошел в трех южных районах г.Волгограда. Участниками Игр было собрано и отсортировано около 4,5 тонн мусора. Регоператор уже отправил все отходы на станцию переработки.