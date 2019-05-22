И вновь жителей и гостей города приглашают в «Комсомольский сад» на просмотр фильмов на большом экране под открытым небом. Помимо киносеанса тут состоится концерт. Стоит отметить, что 16 мая полянка проекта «Кино на траве» приняла около тысячи зрителей. И как отмечают организаторы, после просмотра фильмов, зрители не оставили после себя никакого мусора.

Итак, кинопоказ состоится 23 мая, а перед сеансом гостей порадует своим творчеством Татьяна Орёл – певица, актриса, поэт-песенник, музыкант, инструктор йоги голоса.

В её творческом арсенале — песни разных стилей: арт-рок, фольк-рок, джаз, блюз, романсы, песни для детей, стихотворения и прочее. Является лауреатом и гран-при многочисленных вокально-инструментальных конкусов как сольно, так и в составе различных коллективов.

Вниманию зрителей представят два фильма: комедию Зонненфельда со звёздами — Кевин Спейси, Дженнифер Гарнер, Робби Амелл, Кристофер Уокен и мелодраму (комедию) режиссёра Дэна Мазера с Роуз Бирн, Рейф Сполл, Анной Фэрис в ролях.

А перед показом кино будет проведена викторина среди зрителей на тему предстоящих фильмов, где победители выиграют приятные сюрпризы от спонсора.

Мероприятие пройдет 23 мая, начало в 20:00. Приходите сами, приводите друзей, приносите пледы и хорошее настроение. Вход свободный. И не забываем репелленты, кровососущие не дремлют.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.