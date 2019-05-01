Профилактические работы на сетях теплоснабжения продолжаются. И уже известен график отключения горячей воды у потребителей на май. Отключать горячую воду в праздники не будут. Работы планируют продолжить с 13 числа, а значит можно смело пачкаться и купаться в тёпленькой воде до этого времени.

Напомним, что во время профилактических работ специалисты энергорайонов «Концессий теплоснабжения» проведут гидравлические испытания трубопроводов, а также отремонтируют основное оборудование в котельных и центральных тепловых пунктах. Традиционно в связи с проведением гидроиспытаний у ряда потребителей на 1 — 3 дня прекращается подача горячей воды. Также на время планово-предупредительных ремонтов в котельных горячее водоснабжение ограничивается на две недели.

А теперь смотрим кому сидеть без горячей воды, когда и как долго. Полный график отключения на май:

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН



С 14 по 16 мая

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Андреева, 13;

ул. Атласова, 16;

ул. Баскунчакская, 5;

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;

ул. Быкова, 4а;

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а;

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;

пр-т Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;

ул. С. Щедрина, 1, 5, 7;

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН



С 13 по 23 мая

ул. 39-й Гвардейской Дивизии, 6, 8;

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;

ул. Богунская, 10а, 12, 16;

ул. Варшавская, 4, 6, 7;

ул. Гончарова, 5, 7, 9;

ул. Короткая, 23, 25, 27;

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;

ул. К. Цеткин, 5, 7;

ул. М. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;

пр-т Металлургов, 30, 32, 34;

ул. Новоремесленная, 3, 5;

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 40, 42;

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 47.

С 14 по 16 мая

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;

ул. Курильская, 5, 7, 9;

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

С 21 по 23 мая

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;

ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул. Вершинина 5, 7, 24;

ул. Высокая, 18а, 18б;

ул. М. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;

ул. Лермонтова, 30;

ул. Нестерова, 16, 16а;

ул. Новоремесленная, 13;

ул. Правды, 2, 4;

ул. Промышленная, 10;

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН



С 14 по 27 мая

ул. Новорядская, 56, 58.

С 16 по 29 мая

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65;

ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18;

ул. Космонавтов, 59, 61;

ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН



6 мая

ул. Буханцева, 20, 22;

ул. Воркутинская, 3;

ул. Липецкая, 3, 3а.

С 7 по 8, 20 мая

ул. Калинина, 11;

ул. Циолковского, 2.

С 22 мая по 4 июня

ул. Баррикадная, 19, 19а;

ул. Бобруйская, 1, 1а;

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;

ул. Гомельская, 1;

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

ул. Иркутская, 8;

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;

ул. Канунникова, 9;

ул. Ким, 18;

ул. Клинская, 33, 34, 35;

ул. Ковровская, 4;

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;

ул. Краснослободская, 17, 19;

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10а;

ул. Липецкая, 5, 7;

ул. Моздокская, 3, 5, 7;

ул. Новоузенская, 10а;

ул. Огарёва, 1, 2, 7;

ул. Пугачевская 5г, 5д;

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН



С 22 мая по 4 июня

ул. Голубятникова, 9, 10, 12;

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;

ул. Терешковой, 9.

С 29 мая по 11 июня

ул. Балакирева, 2;

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;

ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Запорожская, 3;

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;

ул. Комарова 75, 79;

ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;

ул. Мариупольская, 10, 12, 14;

ул. Новосибирская, 66;

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;

ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;

пр-т Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15;

ул. Шауляйская, 4а, 2а;

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН



С 14 по 21 мая