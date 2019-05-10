Жителей и гостей города приглашают в Государственный архив Волгоградской области на открытие документальной выставки «Славных лиц в России много!». В экспозиции можно будет увидеть редкие материалы из личных фондов выдающихся деятелей культуры и науки Волгоградской области.

На выставке «Славных лиц в России много!» можно будет познакомиться с документами из личных фондов поэтессы Маргариты Агашиной, писателей Михаила Лобачева и Ефима Русскова, фотокорреспондента Льва Конова, художников Владислава Коваля, Фёдора Красина и Нинель Пироговой, архитектора Феофилакта Коимшиди, скульптора Моисея Павловского, учёного Максима Загорулько, краеведа Галины Андриановой, работника культуры Виталия Костылева, архивистов Валентины Мельниковой и Ивана Данилина.

Открытие выставки состоится 16 мая в 10:00. Государственный архив Волгоградской области находится по адресу: ул.Коммунистическая, 30. Справки по тел. 8(8442)30-99-10.