В Самарской области 18 и 19 мая состоялся второй этап Кубка России по ралли-рейдам – баха «Тольятти».

Алексей Кузнецов и Борис Боровков на автомобиле УАЗ 315195 заняли 5 место в классе «Национальный». Это наилучший результат среди волгоградских представителей на бахе «Тольятти». Экипаж после гонки отметил, что были некоторые сложности с навигацией, которые не позволили заявить свои претензии на призовой подиум.

Напомним, всего в гонке стартовало 26 машин, в классе «Национальный» из них было заявлено 9. До финиша гонки не добрались, оформив технический сход, 4 экипажа.

Денис Калинин в паре со штурманом Максимом Плюхиным показали 7 результат в этом же классе на машине ВАЗ 21230. Парни проехали скоростную дистанцию гонки за 3 часа, 1 минуту и 57 секунд. Уступили лидеру своего класса – фирменному экипажу завода УАЗ – менее 30 минут. При этом на одном из СУ пришлось оперативно ремонтировать подвеску машины, потратили на это 18 минут.

Пилот Денис Калинин отметил: «Нельзя сказать, что нам не повезло. Было несколько удачных эпизодов. Случайно обнаружили дефект крепления заднего колеса и вовремя его исправили. Потом на скоростном участке у нас обломился кронштейн крепления переднего амортизатора, но произошло это аккуратно, амортизатор цел. Мы быстро сняли его и поехали дальше. Мотору не хватает тяги, будем что-то с этим делать».

У третьего волгоградского экипажа Орлов – Пономарёв на Lada 4×4 CNG гонка не сложилась вовсе – к концу заключительного третьего скоростного участка развалилась коробка передач, не выдержали нагрузки приводные валы. В общем, экипаж едва сумел доковылять до закрытого парка, чтобы зафиксировать финиш гонки.

Резюме такое – нужно чуть лучше подготовить технику и снова отправляться на гонки – уже в середине июня в Ульяновской области пройдёт третий этап Кубка России по ралли-рейдам – гонка с поэтичным названием «Холмы России».

Для информации: Ралли-рейд это соревнование, которое проходит по пересечённой местности и дорогам общего пользования, и включает несколько скоростных участков (СУ). Общая дистанция должна быть не более 3000 км. А баха – соревнование, которое проводится за 1 день и его максимальная общая дистанция составляет 600 километров. Называется так по наименованию небольшого местечка в Мексике, где впервые состоялся короткий ралли-рейд.