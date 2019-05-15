Фонтан «Искусство» на центральной набережной получит новый облик. Специалисты приступили к демонтажу старого оборудования, а также старое основания чаши водного сооружения. В рамках реконструкции подрядной организации предстоит полностью заменить систему управления, а также установить современную монохромную подсветку. Новый облик главная скульптурная композиция прогулочной зоны получит уже в этом году.

​Фонтан, символизирующий дружбу народов, сооружён в 1957 году и является одним из ключевых архитектурных объектов набережной им. 62-й Армии. Фонтан уже ремонтировали не раз, но полностью он так и не был восстановлен. Завершив реконструкцию верхней террасы набережной, муниципальные власти начали работы по возрождению водного сооружения. Комплекс общестроительных, электромонтажных и санитарно-технических мероприятий позволит в полном объёме восстановить технические характеристики фонтана.

На первом этапе строители уложат на дно чаши новые трубопроводы, выполнят гидроизоляцию, покроют внутренние стены и дно фонтана новыми гранитными плитами. В ходе второго этапа компания полностью заменит всё оборудование в техническом помещении, в том числе насосы, датчик уровня воды и другое. Здесь будет установлен современный шкаф управления с таймером работы насосов и подсветки. Новые светодиодные устройства подсветят белым светом водную картину фонтана, а также центральные фигуры и фрески. Это позволит сохранить исторический облик объекта.

После окончания работ струи воды будут бить не только из чаши, но и из фресок, а также верхнего блюда, над которыми они расположены. Таким образом, после обновления сооружение наконец заработает так, как было задумано при его строительстве.