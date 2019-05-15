Фонтан «Искусство» на центральной набережной получит новый облик. Специалисты приступили к демонтажу старого оборудования, а также старое основания чаши водного сооружения. В рамках реконструкции подрядной организации предстоит полностью заменить систему управления, а также установить современную монохромную подсветку. Новый облик главная скульптурная композиция прогулочной зоны получит уже в этом году.

​Фонтан, символизирующий дружбу народов, сооружён в 1957 году и является одним из ключевых архитектурных объектов набережной им. 62-й Армии. Фонтан уже ремонтировали не раз, но полностью он так и не был восстановлен. Завершив реконструкцию верхней террасы набережной, муниципальные власти начали работы по возрождению водного сооружения. Комплекс общестроительных, электромонтажных и санитарно-технических мероприятий позволит в полном объёме восстановить технические характеристики фонтана.

На первом этапе строители уложат на дно чаши новые трубопроводы, выполнят гидроизоляцию, покроют внутренние стены и дно фонтана новыми гранитными плитами. В ходе второго этапа компания полностью заменит всё оборудование в техническом помещении, в том числе насосы, датчик уровня воды и другое. Здесь будет установлен современный шкаф управления с таймером работы насосов и подсветки. Новые светодиодные устройства подсветят белым светом водную картину фонтана, а также центральные фигуры и фрески. Это позволит сохранить исторический облик объекта.

Фонтан «Искусство» обретет новый облик Инфраструктура

Фонтан «Искусство» обретет новый облик Инфраструктура
Фонтан «Искусство» обретет новый облик Инфраструктура
Фонтан «Искусство» обретет новый облик Инфраструктура
Фонтан «Искусство» обретет новый облик Инфраструктура
Фонтан «Искусство» обретет новый облик Инфраструктура

После окончания работ струи воды будут бить не только из чаши, но и из фресок, а также верхнего блюда, над которыми они расположены. Таким образом, после обновления сооружение наконец заработает так, как было задумано при его строительстве.

Фонтан «Искусство» обретет новый облик Инфраструктура
фото с официального сайта администрации Волгограда
Фонтан «Искусство» обретет новый облик Инфраструктура
В вечернее время на фонтане будет включаться монохромная подсветка — фото с официального сайта администрации Волгограда

 

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