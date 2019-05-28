В конце текущей недели жителей и гостей города ждут на Центральной набережной, где будут проходить детские мероприятия. Праздник для всей семьи с веселыми играми и бесплатной раздачей мороженого, День молока, а также фестиваль молодежных субкультур пройдут 31 мая, 1 и 2 июня. Гостей ждут творческие мастер-классы, увлекательные квесты, аттракционы, для самых маленьких организаторы приготовили занятия по лепке, оригами, рисованию песком, росписи красками, аквагрим и многое другое.

Эстафету культурно-развлекательных мероприятий откроет фестиваль молодежных субкультур «Статус – «СВОЙ!». Он состоится 31 мая на верхней террасе набережной с 17:00 до 20:00. Участники фестиваля продемонстрируют свои таланты в различных стилях и в нескольких номинациях: «Короли улиц» объединит исполнителей рэп и бит-бокса; «Танцуй» — поклонников современных танцевальных направлений; «Звезда» — исполнителей в самых разных музыкальных жанрах, а для оригинального жанра выбрана номинация «Эксклюзив». Возраст участников фестиваля — от 14 до 30 лет. Также, в этот день, в рамках Всемирного дня отказа от табака всем участникам будет предложено поддержать идею отказа от курения, сделав фото с тематическими хэштегами «#Бросай курить», «#курить НЕ модно».

1 июня, в День защиты детей, в областном центре в десятый раз пройдет День молока. На верхней террасе набережной в первый день лета с 15:00 до 19:00 будет создана атмосфера настоящей сказочной страны, в которой волгоградцы смогут успешно совместить семейный отдых с творческими и познавательными занятиями. В программе праздника — концерт, интерактивные игровые площадки для детей, фотозона, подвижные и настольные игры, зона рисования. Также все гости праздника смогут бесплатно попробовать самые качественные и натуральные молочные угощения, преимущественно, от местных товаропроизводителей.

В День защиты детей праздник для юных волгоградцев пройдет еще в одном популярном месте отдыха горожан – на благоустроенной пешеходной территории возле интерактивного музея «Россия – моя История». Здесь волгоградцев и гостей города ждут с 16:00 до 20:00. Праздник начнется с концертной программы. На сцене перед музеем выступят творческие коллективы «Сюрприз» и «Волжанка», а также незабываемое «Шоу барабанов». Кроме того, будут работать интерактивные площадки. Фотозона «Байкеры» представит легендарные дорожные мотоциклы. На площадке музея-заповедника «Старая Сарепта» экскурсоводы расскажут об истории родного края. Горожане смогут увидеть русского дружинника XI века, калмыцкую кибитку и множество других экспонатов. На импровизированной площадке Волгоградского технологического колледж» всех желающих научат плести косички и проведут мастер-класс по театральному гриму. Еще одна интерактивная выставка «Вооружение и снаряжение Вооруженных Сил России и иностранных государств» позволит примерить настоящие бронежилеты и защитные шлемы, а также сфотографироваться с оружием. Юные гости праздника смогут посоревноваться в тактике и меткости на площадке лазертаг-клуба. Сотрудники ГИБДД в понятной малышам игровой форме еще раз напомнят о правилах дорожного движения.

Культурно-развлекательные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, продолжатся и на следующий день. 2 июня верхняя терраса превратится в один большой парк развлечений для всей семьи, где можно будет попробовать стать и хоккеистом, и ученым и художником, и спортсменом и, даже, режиссёром. С 14:00 до 18:00 на сцене будут выступать детские музыкальные и танцевальные коллективы, для детей и взрослых пройдут конкурсы и розыгрыши призов и подарков. Всех гостей праздника ждет большое количество приятных сюрпризов – раздача мороженого, веселые игры с клоунами, фото от мобильной фотостудии, возможность почувствовать себя акробатом на огромном батуте, мастер-классы по рисованию песком, изготовлению бумажных кукол и картин из пластилина.